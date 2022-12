Lacrime nel giorno di Natale | il calcio piange la morte dell’attaccante Garrido

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 25 dicembre 2022) Le vacanze disi sono trasformate in un incubo per la famiglia del calciatore Fabio, il giocatore è morto all’età di 21 anni. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla sua squadra di appartenenza, la Barreirense. “È con immenso dolore che vi comunichiamo che il nostro atleta Fabioè morto. Fabio è stato un esempio per tutti noi, la sua gioia era contagiosa, così come il suo talento. Il modo in cui era amato da tutti nello spogliatoio rivela che oggi perdiamo un grande uomo e atleta. Alla famiglia di Fabio auguriamo tanta forza in questo momento e dirvi che siamo disponibili per tutto ciò di cui avete bisogno”. Anche il Belenenses, la sua ex squadra, ha deciso di ricordare il calciatore. “Gli Organi Direttivi del Football Club “Os Belenenses” hanno appreso delladi Fábio ...