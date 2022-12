La Toscana vara il “Nuovo Patto per il Lavoro” da 53 | 8 milioni

(Di domenica 25 dicembre 2022) Lail “per il”. Un pacchetto di 9 misure di politica attiva finalizzate a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del, oltre che nuova occupazione: dagli assegni per l’impiego ad azioni a sostegno della fase di ‘start up’ di impresa e voucher di conciliazione, da misure destinate a lavoratrici e lavoratori coinvolti in crisi aziendali a veri e propri incentivi all’occupazione. La firma del presidente Eugenio Giani, dell’assessora alla formazione e alAlessandra Nardini, delle parti sociali e soggetti presenti nella Commissione regionale permanente tripartita è giunta nell’auditorium di Sant’Apollonia a Firenze a conclusione dell’incontro di presentazione “Ilper il ...

Agenzia ANSA

La riforma sanitaria, che andrà a regime nei prossimi tre anni, ridefinisce infatti il modello organizzativo dei servizi sociosanitari territoriali e avrà i suoi tre pilastri nelle case di ...Nel recepire il Dm 77, come sottolineato dal presidente, Eugenio Giani ' lanon si è limitata ad un semplice adempimento burocratico e ci ha aggiunto un pensiero ed un programma ". " Il ... Toscana vara riforma sistema sociale e sanitario La folle sfida prende piede in tutta Italia. L'ultimo caso alla stazione in Toscana: l'adolescente si è disteso sui binari mentre gli amici lo riprendevano col cellulare per postare il video sui socia ...Stamani un convegno fra emergenze e PNRR con Eugenio Giani, presidente della Regione e l'assessore Leonardo Marras ...