La Roma chiude il girone in bellezza | tre gol allo Slavia Praga Nei quarti Chelsea | Arsenal o Barcellona | sorteggio il 10 febbraio

(Di domenica 25 dicembre 2022) Lasi regala un Natale dolcissimo: nell’ultima partita del Gruppo B di UEFA Women’s Champions League, la squadra di Alessandro Spugna ha battuto 3-0 lo Slavia Praga, confermandosi al secondo posto nelma senza riuscire nel sorpasso sul Wolfsburg, che nell’altra sfida ha superato in goleada il St.Pölten. Le girosse erano già sicure del passaggio del turno prima di scendere in campo alla Eden Arena, ma hanno impostato una partita d’attacco, dominandola dal 1? al 90?. Il vantaggio lo ha firmato Valentina Giacinti al 32?, al termine di una splendida azione di contropiede: lancio di Glionna, assist din e sinistro vincente dell’attaccante della Nazionale. Prima del riposo è arrivato anche il raddoppio firmato dalla svedese Kollmats, che di testa ha girato in rete un angolo di Giugliano (tredicesima ...

RomaToday

Il vescovo diha ricordato le origini umili del Messia, nato al freddo, povero tra i poveri. E ha richiamato tutti sull'importanza del giorno di Natale per lo nutrire spirito: "Vinciamo il ...Nel 1999 i Bluvertigo pubblicano l'album 'Zero', chela cosiddetta trilogia chimica: i ...di David Bowie al Summer Festival di Lucca e in occasione della notte di San Silvestro del 2004 a. ... Natale a Roma, dai trasporti agli eventi: la guida per il 25 dicembre in città La tradizionale benedizione del vescovo di Roma è un richiamo ai valori della Chiesa di Gesù e una forte esortazione alla pace ...Natale 2022: supermercati, negozi e centri commerciali aperti oggi a Roma, 25 dicembre. Tutte le informazioni nel dettaglio ...