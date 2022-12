La previsione di Lewandowski | ‘So già chi vincerà il prossimo Pallone d’Oro Ci ho anche parlato’ | Estero

(Di domenica 25 dicembre 2022) 2022-12-25 19:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Robertnon ha dubbi: illoLeo Messi. L’attaccante polacco, ora al Barcellona, ha fatto la sua, non di certo impossibile: “Potrebbe esserci un altro giocatore che gioca per lo stesso club a contenderglielo (Mbappè, ndr), ma c’è un Mondiale che decide chila prossima edizione. E Leo è al vertice”. L’INCONTRO – I due, che si sono scontrati in Qatar con le rispettive nazionali con tanto di polemica poi rientrata (la Pulce aveva rifiutato di stringere la mano alla punta dopo un fallo ripetuto), hanno avuto poi un lungo colloquio sul quale...

Commenta per primo Robertnon ha dubbi: il prossimo Pallone d'Oro lo vincerà Leo Messi . L'attaccante polacco, ora al Barcellona, ha fatto la sua, non di certo impossibile: 'Potrebbe esserci un altro giocatore che gioca per lo stesso club (Mbappè nel Psg ndr), ma c'è solo un Mondiale che decide chi vincerà la prossima edizione. E Leo è al vertice'. L'INCONTRO – I due, che si sono scontrati in Qatar con le rispettive nazionali con tanto di polemica poi rientrata (la Pulce aveva rifiutato di stringere la mano alla punta dopo un fallo ripetuto), hanno avuto poi un lungo colloquio.