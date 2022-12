La Luce del Figlio | il consumismo e il Natale da ritrovare Gli auguri di Madre Cristiana Dobner

(Di domenica 25 dicembre 2022) ladel, ile ilda… che confusione!… che!! Confusione: certamente e piuttosto vergognosa: clima da Luna park, piste ghiacciate, Babbinon bene identificati che scendono carichi di regali, di dolci tipici…: non è ildell’Altissimo che si incarna e per di più in povertà umana e sociale? Questi viene dimenticato, sommerso dai prodotti pseudo-natalizi, dal… Tuttavia, bontà Sua, non ci abbandona e torna e ritorna ogni anno per richiamare noi, fagocitatori di tutto quanto un qualsiasi influencer (che pure ci guadagna!) ci presenti sotto il naso. Egli viene comunque e bussa alla porta della nostra ...

Orobie

C'E' CHI NON HA IL CORAGGIO DI CHIEDERE AIUTO O SI VERGOGNA - E proprio per affrontare l'emergenzacaro gas ela Caritas ambrosiana ha lanciato l'iniziativa della ' bolletta sospesa ', per ...... blocca il riflesso di tutta lasolare diretta. Questo fa affievolire il colore naturale della luna che appare rosso ramato. Quella dell'8 novembre è la seconda luna di sangue2022. La prima ... Che la luce del Natale ci raggiunga MERANO. E' finito per scontrarsi contro un palo della luce, facendolo cadere a terra, dopo aver perso il controllo del suo mezzo. Per questo alla Vigilia di Natale, intorno alle 20:40, è scattato l'al ...In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi ...