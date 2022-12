La lettera postuma di Piero Angela è il post di maggior successo su Facebook nel 2022

(Di domenica 25 dicembre 2022) Era la mattina del 13 agosto. Solo poche ore prima era stata diffusa e confermata la notizia della morte del più grande divulgatore scientifico della storia della televisione italiana. Qualche ora dopo, la paginadi SuperQuark Rai ha eseguito una delle ultime volontà dello storico conduttore della trasmissione, pubblicando unadida far leggere a tutti i suoi affezionati telespettatori. Ed è quello ilsocial che ha ottenuto il miglior, in Italia, nel. LEGGI ANCHE > Il messaggioumo diaffidato ai social di SuperQuark Secondo una rilevazione – basata sui dati – effettuata da DeRev, con oltre 954mila interazioni ...

Giornalettismo

Quello che però ha infastidito ancor di più è la dichiarazione. Nessun rimpasto In ogni ... ' Io non ho ricevuto nessunadi dimissioni, non ne sono al corrente, della nuova giunta ci ......seconda e ultima raccolta di racconti (traduzione e prefazione di Gaja Cenciarelli) uscita... Illuminante un passaggio delladel 13 settembre 1959 a John Hawkes, contenuta nel volume Da ... Lettera Piero Angela, il post con più interazioni del 2022 | Giornalettismo Ieri alla libreria Ubik di Ibla Barbara Balzerani ha presentato il suo libro "Lettera a mio padre", pubblicato da DeriveApprodi.StampaLunedì 19 dicembre, alle 17,30, presso il Salone di rappresentanza della Provincia di Salerno (Via Roma 104), sarà presentata l’opera postuma di Carmine Manzi “La Poesia prima di tutto – Settant ...