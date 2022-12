LA FESTA DI NATALE DI TUTTO L’AC PERUGIA CALCIO

(Di domenica 25 dicembre 2022), 23 dicembre 2022 – La grande cornice dello stadio Curi per il grande appuntamento dicon tutte le squadre del. Un pomeriggio particolare che ha coinvolto tutti i ragazzi e ragazze del settore giovanile, quelle del femminile fino alle due prime squadre che sono sfilate davanti alla tribuna piena di genitori e familiari. A bordo campo li aspettavano la dirigenza biancorossa al gran completo con a capo il presidente Santopadre. Poi un gesto significativo: un pallone passato di mano in mano dai rappresentanti delle squadre a partire da Cristian Dell’Orco fino ad arrivare al piccolo Giuseppe Bromuri della scuola. “Vogliamo che i valori che rappresentano ilovvero impegno, passione, divertimento ma ...

Micromega

Lo scopro dei fantasmi sarà quello di far apprezzare all'uomo lo spirito del. La relazione ... Alice organizzerà unaper l'arrivo del nuovo anno e inviterà anche Nunzio e Chiara. © ...Vinciamo il torpore del sonno spirituale e le false immagini dellache fanno dimenticare chi ... 'Se vogliamo che sia', sottolinea il Papa, 'ildi Gesù e della pace, guardiamo a ... La vera storia del Natale, festa laica A Benevento, il dato sulle nascite è in controtendenza. Sono circa 150 solo i prematuri quest'anno nati nell'ospedale San Pio, dove sono state registrate 800 nascite in totale. Un dato positivo con ci ...CELLINO ATTANASIO – Si è svolta la tradizionale cena di Natale dell’APD Valle del Vomano, presso la splendida cornice del ristorante Il Parco dei Poeti. Il Presidente Fabiano D’Ostilio ha ...