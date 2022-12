La famiglia pubblica il VIDEO di Pelé | la chiamata con i parenti

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di, l’ex calciatore continua a lottare con il tumore al colon. Le condizioni del brasiliano sono peggiorate negli ultimi giorni e la situazione è adesso delicata. Edinho, il figlio di, è arrivato la vigilia di Natale al centro medico, dove ha raggiunto le sorelle Flavia e Kely Nascimento. Mercoledì, l’Albert Einstein Hospital, dove si trova, ha annunciato che il suo cancro al colon stava mostrando una “progressione” e che il campione aveva bisogno di “cure più estese per curare l’insufficienza renale e cardiaca”. Nelle ultime ore hato una foto su Instagram: “padre… la mia forza è tua”, il messaggio nella didascalia. La figlia Kely aveva condiviso una foto che la ritraeva abbracciata al padre di 82 anni in ospedale con la didascalia “un’altra notte ...

Fortune Italia

... la non dichiarazione della vincita e l'assenza di autorizzazione da parte della... non solo durante una serata o un evento ino tra amici. Secondo la legge italiana sono giochi d'...... attaccando tabloid ereale. L'autore del testo, il giornalista e conduttore televisivo ... Per quanto le opinioni siano quelle del suo autore, nota il giornale, per chi'la ... Famiglia, pensioni, bonus, energia, fisco: la manovra del Governo ... “Questo è il nostro ultimo Natale in famiglia insieme, ma non diremo ai bambini… perché spezzare i loro cuori quando sono divertirsi così tanto”. È con straziante lucidità che Jonnie Irwin, il 49enne ...(Adnkronos) – “Siamo ancora in un Paese deve 8 italiani su 10 che chiedono aiuto psicologico lo devono fare nel privato perché non c’è una rete pubblica di prevenzione e cura. Questo vuol dire che c’è ...