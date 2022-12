La famiglia di Pelè trascorre la notte di Natale con lui in ospedale | la salute di O Rey preoccupa il Brasile – La foto

Leggi su open.online

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ladiha trascorso laal capezzale della leggenda del calcio nell’Albert Einstein nella città di San Paolo in. Kely Nascimento, una delle figlie di O Rey, ha pubblicato unasu Instagram con tutti i parenti riuniti. «Vi ringraziamo tutti per tutto l’amore e la luce che inviate», è la frase che ha scelto Kelly per accompagnare lo scatto. Ieri Kely ha pubblicato unadi Edson Arantes Do Nascimento sul suo letto in, 82 anni, è affetto da un cancro al colon scoperto nel settembre 2021. Ed è ricoverato a San Paolo dalla fine di novembre. I suoi medici avevano segnalato mercoledì una progressione del suo cancro oltre a una insufficienza renale e cardiaca. Nella ...