(Di domenica 25 dicembre 2022) La Russia ha già perso102.050 soldati in Ucraina (+620 nell'ultimo giorno). Lo ha annunciato oggi lo stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, riferisce Ukrinform. Tra il 24 ...

Agenzia ANSA

La Russia ha già perso circa 102.050 soldati in Ucraina (+620 nell'ultimo giorno). Lo ha annunciato oggi lo stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, riferisce Ukrinform. Tra il 24 ...2022 - 12 - 25 09:14:36: respinti attacchi russi a Kharkiv, nel Lugansk e nel Donetsk 'Le ...l'annuncio è stato oggi lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferendo inoltre che l'... Kiev, esercito ucraino ha eliminato circa 102.050 truppe nemiche ... Le possibilità di un'invasione russa dell'Ucraina dal fronte della Bielorussia sono bassissime. E quindi, quella di Putin e del Cremlino, sarebbe solo un'opera ...La guerra in Ucraina non si ferma neanche il giorno di Natale. L'attacco russo di ieri alla città ucraina di Kherson, recentemente riconquistata, ha ucciso almeno 10 persone e ne ha ...