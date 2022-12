Katia Ricciarelli | valanga di gaffe | la serie di “scivoloni” assurdi

(Di domenica 25 dicembre 2022)continua a finire in una vera e propriadi, la cantante al centro di un nuovo “scivolone” mediatico che fa in breve tempo il giro del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Tag24

Dopo le fortunate tappe che hanno visto l'acclamata protagonista del Recital, continua il Tour che vede alternarsi sul proscenio e sui Sagrati degli altari i musicisti Diego ...Infine rivela di essere quasi sempre in contatto con, con cui si intrattiene telefonicamente praticamente ogni sera. Caduta Katia Ricciarelli: come sta la cantante (VIDEO) Katia Ricciarelli continua a finire in una vera e propria valanga di gaffe, la cantante al centro di un nuovo "scivolone" mediatico che fa il giro del web.Subsonica, Willie Peyote, Eugenio in Via di Gioia e altri artisti saranno i protagonisti del concerto in piazza Castello 'ToLovesYou'. In programma in città anche feste e spettacoli teatrali A Torino ...