Inter | Inzaghi | “Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario | ma credo alla rimonta scudetto”

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il tecnico dell’, Simone, ha rilasciato un’vista a Italia 1 per lo speciale ‘I re del calcio‘, in onda il 29 dicembre. “assolutamente” ha detto in un’anticipazione.ha poi aggiunto: “Questa pausa così lunga è stata una novità per noi allenatori. Finora ilhadi, che nessuno in Europa è riuscito a fare, amplificando gli errori commessi dalle altre squadre. L’anno scorso la classifica era molto più corta, mentre ora c’è un distacco ampio ed il merito è dei ragazzi di Spalletti. Noi siamo consapevoli di dover fare di più“. SportFace.

fcinter1908

