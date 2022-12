(Di domenica 25 dicembre 2022) Non vi sarete dimenticati di me, vero? Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offertatra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? ...

La Gazzetta dello Sport

Va più o meno sempre allo stesso modo. Quando in casac'è aria di LuLa - Lukaku è l'uomo più atteso alla ripresa del campionato, Lautaro il campione del mondo che tornerà carico a Milano - Dzeko si fa vedere. Non vi sarete dimenticati di me, vero ...L'algerino è ormai unnello scacchiere del tecnico italiano, al pari di Sandro ... Non più il Milan bensì l'di Simone Inzaghi. Calciomercato: ecco quando arriva Kessie L'... Inter, insostituibile Dzeko. Ma a giugno il contratto scade: la situazione Edin in questa stagione ha segnato 9 gol ed è stato sempre presente. Nel frattempo però c’è da discutere sul club del suo futuro: al momento è il quarto più pagato in rosa, e qualche sirena già suona ...L'Inter prova a dare la caccia ad un difensore: tutto dipenderà da Skriniar, e fra le alternativa c'è anche Kolibaly. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.