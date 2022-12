Iniesta su un possibile ritorno al Barcellona con Xavi | “Sarebbe molto bello | ma è complicato”

(Di domenica 25 dicembre 2022) L’ex centrocampista del, Andres, ha parlato di unalla fianco di. Queste le sue parole in merito, in esclusiva a Marca: “Penso siae piacevole, so che la gente rivorrebbe questoma è difficile. La cosa più importante è checontinui a lavorare bene e che il Barca torni dove meriti di stare”. SportFace.

MESSI - parla anche del ritorno a Barcellona di Lionel Messi, fresco campione del mondo con l'Argentina: 'Non so come vengono gestite queste situazioni. Leo è un giocatore del PSG ...... giocato senza punta fino a 20 minuti dalla fine ma ha saputo sfruttare nel miglior modo... Pedri e Gavi sembrano veramente gli eredi di Xavi e, sono due ragazzi infatti con qualità ... L'attaccante della Francia ha giocato 4 anni con l'argentino a Barcellona: "Mi ha insegnato tanto, aiuta i giovani". E Kolo Mouane è spavaldo: "Leo è un grande ma posso giocare contro chiunque"