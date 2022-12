In viaggio verso nuove mete

Leggi su panorama

(Di domenica 25 dicembre 2022) Dresda e Marsiglia invece di Parigi e Berlino, Fukoka oltre Tokyo e Kyoto, Ras Al Khaimah vicino Dubai. O Mammoth Lakes in California, la Nuova Scozia in Canada, Agadir in Marocco. E poi il Cile più il Montenegro. Per il 2023, la tendenza sarà esplorare orizzonti inediti. Lo cantava Morgan in un vecchio successo di 20 anni fa: «Ho deciso di perdermi nel mondo». E poco dopo: «Lascio che le cose, mi portino altrove. Non importa dove». Invece a noi importa eccome, vogliamo smarrimenti sensati, ben motivati, specie se si tratta di lanciarsi in un’avventura. E allora, per il 2023, la tendenza sarà andare oltre l’ovvio, scoprirealternative, in questo come in altri continenti. Secondo una ricerca a cura della piattaforma Skyscanner, specializzata nella ricerca dei viaggi online, il 49 per cento degli italiani sta pianificando, per il prossimo anno, un numero di vacanze ...