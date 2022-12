Il Fatto Quotidiano

Laschiera i missili di Mosca.un gasdotto russo, tre i morti, a rischio le forniture di gas per l'Europa. Tira una brutta aria anche per Trump, la commissione congressuale chiede ...E l'Ucraina ha liquidato l'incontro di ieri tra il presidente russo Putin e l'uomo forte dellaAleksander Lukashenko come "teatro politico". "L'incontro tra Putin e Lukashenko è un altro ... In Bielorussia esplode un caccia MiG-31K russo che può trasportare missili ipersonici Claudio Locatelli era con un collega e l’interprete a Kherson quando una bomba è esplosa davanti alla loro macchina. Nessuno dei tre è rimasto ferito in modo grave ...Russia: esplode gasdotto, situazione incandescente in Ucraina e due reporter italiani feriti a Kherson in poche ore ...