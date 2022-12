In Afghanistan i talebani proibiscono alle Ong di impiegare donne. A rischio molte attività di assistenza

(Di domenica 25 dicembre 2022) - Save the Children e altre 2 Ong hanno sospeso le propriee chiudono gli uffici. Secondo il regime di Kabul non veniva rispettato un codice di abbigliamento appropriato

Il Fatto Quotidiano

- Save the Children e altre 2 Ong hanno sospeso le proprie attività e chiudono gli uffici. Secondo il regime di Kabul non veniva rispettato un codice di abbigliamento appropriato... Norwegian Refugee Council e CARE, anche una quarta ong, International Rescue Committee (IRC), ha annunciato la sospensione delle operazioni ina seguito della decisione deial ... Afghanistan, talebani vietano di assumere donne: tre Ong sospendono le operazioni ROMA ROMA. Dopo il divieto alle donne di frequentare le università, i talebani in Afghanistan hanno ordinato a tutte le ong straniere e nazionali di non lavorare più con le… Leggi ...Dopo Save the Children, Norwegian Refugee Council e CARE, anche una quarta ong, International Rescue Committee (IRC), ha annunciato la sospensione delle operazioni ...