Il tradizionale pranzo di Natale di Sant' Egidio compie 40 anni | 300 gli ospiti a Trastevere

Roma, 25 dicembre 2022 Torna dopo due anni di restrizioni ildi Sant'Egidio nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. Oltre 300 persone, tra volontari e anziani, immigrati, ucraini in fuga dal conflitto, hanno partecipato al banchetto, ...Rispettato il menùdella festa (lasagne, polpettone, lenticchie, dolci natalizi) e, ... Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presente al, ha parlato di "giornata di fratellanza e ... Roma, a Trastevere il tradizionale pranzo di Natale di Sant'Egidio per i poveri