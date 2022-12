Il tacchino della mensa Rai offende l’eco-pasionario Laganà | “Non si umiliano così gli animali”

(Di domenica 25 dicembre 2022) Roma, 25 dic — Povero, hai perduto la dignità. Viene da pensarlo (rifacendo il verso a un noto tormentone che parlava invece di gabbiani) leggendo il tweet del consigliere indipendente del CdaRai, Riccardo, che ha voluto rovinare a tutti l’atmosfera natalizia denunciando il grave «vilipendio di pennuto» a cui è viene sottoposto ilripieno servito dallaRai. Ilmedievale Servito nella maniera tradizionale, cioè in bellavista con verdure di contorno e le due classiche, graziose guarnizioni di carta sull’ossocoscia, ilaziendale ha colpito la sensibilità del consigliere vegano, noto soprattutto per le sue battaglie social in difesa dei cinghiali cittadini e dei polli ...

Vanity Fair Italia

... per esempio, Babbo Natale avverte che ilpotrebbe aver causato lo sforamento del budget cap , altro tema che ha contraddistinto la stagioneRed Bull e che ha provocato grandi ...... niente pesce, néper il cenone, va di moda mangiare pollo fritto da Kentucky Fried Chicken con un menù speciale dedicato al Natale. Anche in Estonia sostituiscono la cenaVigilia con ... Il tacchino di Natale della famiglia reale: lo chef Fabio Ciervo spiega come prepararlo La Red Bull ha pubblicato sui suoi social media una cartolina di auguri natalizi con messaggi molto diretti alla FIA ed ai suoi principali rivali.È un Natale particolare per la famiglia reale britannica. È il primo senza la regina Elisabetta II, che è morta l’8 settembre e a cui sono stati dedicati i tradizionali canti natalizi all’Abbazia di W ...