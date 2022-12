Il sexy Natale di Diletta Leotta | il VIDEO in piscina infiamma i fan

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il campionato di Serie A è fermo, continua la lunga pausa per il Mondiale. La competizione in Qatar è stata spettacolare e si è conclusa con il trionfo dell’Argentina in finale contro la Francia. Le squadre del massimo campionato italiano continuano la preparazione in vista della prossima giornata, la stagione è pronta ad entrare nel vivo. Qualche giorno di relax per i calciatori e anche per… la bella. La giornata di DAZN è pronta a tornare negli stadi di Serie A. Il campionato è destinato a regalare sorprese, la classifica è guidata dal Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è stata protagonista di una prima parte di stagione di altissimo livello ed è la principale candidata alla vittoria finale. Subito dietro i campioni d’Italia in carica del Milan. In ripresa la Juventus, la compagine di Allegri è reduce da sei vittorie consecutive, ...