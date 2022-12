TGCOM

Fra questi c'è stato anche il graditissimodiSiani : l'attore e comico napoletano è stato ospite d'onore all'interno del secondo appuntamento della trasmissione di Canale 5 in ...... sottolineaNicodemi , presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo facendo il ... In Italia ilalla normale socialità, con la ripresa dei consumi fuori casa, ha fatto registrare uno ... Il ritorno di Alessandro Siani sul palco di "Zelig" Nel corso dell'ultima stagione sono stati tantissimi i comici a fare ritorno sul palco dello show comico più famoso della tv. Abbiamo visto alternarsi, infatti, volti noti come: Ale e Franz, Mister Fo ...TuttoMercatoWeb ha fatto il punto della situazione in casa Juventus focalizzandosi sulle date chiave per il futuro della società bianconera. "Le dimissioni di Andrea ...