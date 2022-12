Il regalo di Natale del Telescopio Webb | un album di immagini dell’Universo come non si era mai visto – Foto e video

(Di domenica 25 dicembre 2022) Dopo trent’anni di progettazione, un anno fa veniva lanciato nello spazio dopo trent’anni di progettazione, oggi il JamesSpace Telescope è in grado di regalare al mondomai viste prima. Unsotto l’albero che migliaia di appassionati si godono, sfogliando lestraordinarie che dopo i primissimi scatti a colori dello scorso luglio, si sono succedute di mese in mese, regalando perunspaziale da togliere il fiato. Jamesè una infrarossi capace di vedere il cielo a lunghezze d’onda della luce che vanno oltre ciò che i nostri occhi sono in grado di discernere. Gli astronomi continuano a usare le sue diversecamere per esplorare regioni del cosmo, ...

Il Post

Undoppio: per il ragazzo che non vede l'ora di tornare e per Mourinho che lo aveva già ... Quello di Zaniolo non sarà portato da Babbo. La situazione è ancora bloccata e difficilmente ci ...A dirlo sono i risultati di un sondaggio di Ipsos, che restituisce una fotografia di questo. ... Che regali si sono comprati Forse anche per questo ilpiù ambito sono i soldi, per il 14%, ... Un regalo di Natale al giorno: -1 Il leader di Forza Italia e la compagna Marta Fascina mostrano uno dei doni ricevuti a Natale: Berlusconi e Fascina in versione bambole-statuette, mano nella mano. “Che bel regalo che abbiamo ricevuto ...Il Napoli ha le idee chiare su quale sarà il primo acquisto della finestra di mercato invernale: Ounahi. L'Angers ha fissato un prezzo irrisorio per la cessione del centrocampista marocchino e il Napo ...