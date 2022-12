Il Patriarca Kirill manda al Papa un messaggio di auguri per il Natale

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tra Roma e Mosca i rapporti sono tesi, soprattutto per l'aperto sostegno delall'invasione dell'Ucraina e per la posizione delche invoca la pace (e non la guerra come) e che ...

- Ildi Moscaha inviato un messaggio di auguri per il Natale a Papa Francesco . La chiesa ortodossa russa celebra il Natale il 7 gennaio. Lo riferisce il sito del Patriarcato. ...di Mosca e di tutte le Russie *** In un altro messaggio,ha salutato anche i Capi delle Chiese non ortodosse che celebrano il Natale secondo il calendario gregoriano. Tra i ... Russia, Patriarca Kirill manda auguri di Natale a Papa Francesco Kirill porge a Francesco i suoi auguri «per la festa della Natività di nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Il Natale degli ortodossi russi (e non solo) si festeggia il 7 gennaio ...Dalla Russia arrivano segnali di distensione nei rapporti tra il Patriarcato di Mosca e il Vaticano. Il capo della Chiesa ortodossa Kirill, infatti, ha inviato un messaggio di auguri per Natale a Papa ...