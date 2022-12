Il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa nella notte di Natale ' La violenza la lingua principale'

Il Sole 24 ORE

Mai così forti le parole dellatino diPierbattista Pizzaballa che era arrivato a Betlemme attraversando il muro di separazione. Nella notte la messa nella chiesa francescana di santa Caterina, piena di ...... è quello che si vive in Terra Santa, ritornata ad una situazione di normalità pre - pandemia Covid, così come descritta nei giorni scorsi dallatino di, Pierbattista Pizzaballa,... Natale, il patriarca di Gerusalemme arriva a Betlemme per la vigilia ... “La violenza in Terra Santa “sembra essere diventata la nostra lingua principale, il nostro modo di comunicare. Quest’anno abbiamo visto crescere tanta violenza nelle strade e nelle piazze palestinesi ...Nella notte la messa nella chiesa francescana di santa Caterina, piena di fedeli e con la presenza del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen ...