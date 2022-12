Il Papa | Dio illumini le menti di chi può fermare le armi  

(Di domenica 25 dicembre 2022) AGI - Il Signore Gesù, nato dalla Vergine Maria, porti a tutti voi l'amore di Dio, sorgente di fiducia e di speranza; e porti insieme il dono della pace, che gli angeli annunciarono ai pastori di Betlemme: 'Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama'". Lo ha dettoFrancesco nel messaggio natalizio Urbi et Orbi. Il Pontefice ha inoltre richiamato all'attenzione la situazione grave in cui versa l'Ucraina, chiedendo di porre subito fine a questa "insensata guerra". "In quel piccolo viso innocente - ha detto Francesco - riconosciamo quello dei bambini che in ogni parte del mondo anelano alla pace. Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono questo Natale al buio, al freddo o lontano dalle proprie case, a causa della distruzione causata da dieci mesi di guerra. Il Signore ci renda ...

