Il Papa | Dio illumini le menti di chi può fermare la guerra Bambini alla fame e si spende per le armi

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il, nella benedizione "Urbi et Orbi" , ha rivolto il primo pensiero all’Ucraina : «Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono questo Natale al buio,...

Vatican News - Italiano

Francesco lo afferma alla Benedizione Urbi et Orbi nella Solennità del Natale. Pensa all'Ucraina, dove sta imperversando "una guerra insensata", e confida che "illumini chi può far tacere le ...E spunta il post Instagram Pelè tranquillizza tutti: 'Sono forte e ho tanta fede in. Pensate positivo' Il post del figlio Oggi, 25 dicembre, Pelé trascorrerà un Natale un po' più triste degli ... Francesco: nella mangiatoia il senso del Natale, Dio è vicino, povero, concreto 25/12/2022 Papa Francesco esorta a pensare agli ucraini e a tutti coloro che patiscono la guerra, soprattutto ai bambini. E chiede di liberarci della zavorra dell'attaccamento al potere e al denaro pe ...Francesco: nella mangiatoia il senso del Natale, Dio è vicino, povero, concreto. Nell’omelia della Messa della Notte di Natale, il Papa invita a guardare la ...