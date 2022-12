Il padre della sposa | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il: trama, cast e streaming delStasera, domenica 25 dicembre 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Ildel 1991, diretto dal regista Charles Shyer, remake dell’omonimodel 1950 diretto da Vincente Minnelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama George Banks è un cittadino americano di classe medio-alta, titolare di un’azienda produttrice di scarpe. La sua vita tranquilla e ordinaria viene sconvolta quando, tornata a casa dopo un dottorato di ricerca post-laurea a Roma, sua figlia ventiduenne Annie sciocca tutti annunciando il suo matrimonio con Bryan McKenzie, esponente di una ricca famiglia. George non riesce a immaginare la sua vita senza la figlia ...

Esquire Italia

Una scelta di forte carattere simbolico per dare continuità politica alla dinastia, infatti proprio lì sono sepolti la regina Elisabetta , il principe Filippo , re Giorgio VI (defunta ...George's Chapel, chiesa nel parco del Castello di Windsor dove sono sepolti sia la madre sia il, il principe Filippo. Il messaggio,durata di sei minuti, ha fatto riferimento anche all'... Robert Downey Jr. ha girato un documentario per raccontare suo ... Il padre della sposa: trama, cast e streaming del film in onda stasera, domenica 25 dicembre 2022, alle ore 21,20 su La7. Le info ...Christian De Sica ospite della puntata natalizia di ‘Domenica In’, ripercorre con Mara Venier alcuni momenti legati alla sua infanzia: “Io ero figlio dell’amante di mio ...