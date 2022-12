Il Milan vuole Zaniolo subito | richiesta a sorpresa della Roma

90min IT

Calciomercato, Claudia Garcia: 'Leaorestare ma il rinnovo è complicato' Da Ronaldo a Leao, con il futuro in rossonero del gioiello lusitano che tiene sempre banco a Milanello. Rafael ...... Cobolli, Passaro e Nardi), la giovane Italia al vertice della Pepperstone ATP Race to, la ... Voglio dimostrare che si può vivere comunque a lungo", dice il n.2 del mondo cheessere un ... Il Milan vuole Sportiello in anticipo: i due ostacoli che bloccano l'affare Claudia Garcia, giornalista portoghese e CEO dell'agenzia Savoir Sport, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it ...Il rinnovo resta complicato ma la vicenda non lo ha distratto fino a oggi e lo stesso potrà succedere nei prossimi mesi: Rafa, Mvp dell’ultima A e uomo in più della cavalcata scudetto, vuole ...