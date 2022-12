Il giornalista sportivo nella tormenta di neve | di notte | la sua polemica virale Video

Leggi su screenworld

(Di domenica 25 dicembre 2022) IlMark Woodley è stato decisamente polemico per essere stato inviato da KWWL-TV in unadialle 3.30 del mattino a Waterloo in Belgio. Ildelle sue parole piuttosto piccate è diventatoricondiviso da personaggi famosissimi come il regista hollywoodiano Judd Apatow o Rich Eisen, David Cross e Rex Chapman. Legend https://t.co/FnalGhfLJM — Judd Apatow ?? (@JuddApatow) December 22, 2022 Woodley è stato aggiunto alla squadra meteorologica della televisione nonostante lui normalmente seguisse altro e durante il collegamento ha parlato piuttosto scocciato di questo obbligo: “Normalmente mi occupo di sport, ma qui è tutto cancellato a causa del maltempo. Quindi quale momento migliore per chiedere al ragazzo dello sport di venire circa cinque ...