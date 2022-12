Il fisico di Ana Mena è semplicemente perfetto | vista celestiale

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 25 dicembre 2022) Anaè una cantante con una bellezza più unica che rara; impossibile non restare incantati di fronte ad una donna del genere. InstagramIniziamo con una curiosità legata al mondo calcistico; Ana, infatti, è una tifosa del Real Madrid come si può notare da un suo post Instagram. Il club spagnolo, uno dei più forti al mondo, nella passata stagione ha dominato la Liga e vinto la Champions al termine di un cammino decisamente complicato. Quest’anno le possibilità di confermarsi ci sono tutte considerando anche la presenza in rosa del nuovo pallone d’oro, Karim Benzema. Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, invece, dobbiamo menzionare come sia una cantante di enorme successo. Aspetto importante, nella sua carriera, il successo alla dodicesima edizione del Veo Veo Awards. Impossibile dimenticare, dal punto dimusicale, ...