Il Covid ci ha distrutto un cervello | l’incredibile effetto sugli adolescenti

Leggi su curiosauro

(Di domenica 25 dicembre 2022) Quali sono le conseguenze di tre anni di pandemia suldei giovani? Lo rivela uno studio e non sono buone notizie Interi mesi chiusi in casa, tra lockdown totali o parziali, impossibilità di andare a scuola con regolarità, distanziamento sociale, abitudini di vita stravolte di punto in bianco ed una pandemia che dopo tre anni non è stata ancora sconfitta. Un mix di ingredienti che ha avuto pesanti ripercussioni sulla salute mentale degli: lo rivela uno studio condotto da un team dell’Università di Stanfort, pubblicato su Biological Psychiatry Global Open e che ha preso in esame 163 ragazzi con esiti tutt’altro che positivi. Invecchiamento precoce del(Curiosauro.it)È infatti emerso che lanon solo potrebbe aver danneggiato la salute mentale di un altissimo numero di giovanissimi ma ...