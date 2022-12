Il Boxing Day italiano | la Serie B in campo domani

(Di domenica 25 dicembre 2022) LaB inper ilDay per disputare l’ultima giornata del girone d’andata del campionato: ecco gli orari delle partite Anche l’Italia ha unDay: laB chiude il suo 2022 nel giorno di Santo Stefano con l’ultima giornata del girone d’andata. Ecco le partite in programma. 12.30Brescia-Palermo 15.00Ascoli-RegginaBenevento-PerugiaCagliari-CosenzaComo-CittadellaSpal-PisaSudtirol-ModenaVenezia-Parma 18.00Frosinone-Ternana 20.30Bari-Genoa L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

Roma, 23 dicembre 2022 "Archiviato il Mondiale 2022 e in attesa della ripresa della Serie A, per il "" del 26 dicembre torna protagonista la Serie B , con le sfide della diciannovesima giornata , l'ultima del girone di andata.