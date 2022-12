Ibra | 'A San Siro esulto con i piccoli sugli spalti Milano? Può darsi che rimanga più del previsto'

Corriere dello Sport

Nel percorso non mancheranno poi la Stazione Centrale , la Galleria e i Navigli , ma anche il tempio dello sport con lo StadioSiro. Per il suo racconto in Stanotte a Milano , Alberto Angela si ...Da Zlatan Ibrahimovic si racconta aSiro, Javier Zanetti, gli stilisti Dolce e Gabbana, Giancarlo Giannini, Elio che in piazza Affari reinterpreta "Ci vuole orecchio" di Enzo Jannacci o Malika ... Da Doha alla Nba: Ibrahimovic si gode Nets-Bucks Il 25 dicembre andrà in onda su Rai1 “Stanotte a Milano”, suggestivo racconto della città in versione notturna ad opera di Alberto Angela ...Il tour inizia dalla guglia maggiore del Duomo, proprio sotto la Madonnina, un punto di vista eccezionale ripreso con un piano sequenza di tre minuti con un drone. Tappe al teatro alla Scala, davanti ...