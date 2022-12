I Santi di Lunedì 26 Dicembre 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 25 dicembre 2022) Santo STEFANO Primo martire – Festa † Gerusalemme, 33 o 34 caNon solo il primo dei martiri, ma il modello di ogni martirio: nella morte di santo Stefano appaiono tutti gli elementi ricorrenti ogni volta che qualcuno viene ucciso a causa della fede. Il “fastidio” provocato in chi non comprende la saggezza del Vangelo, le “scuse” e le false accuse e poi l’aggressione e il perdono degli aggressori da parte dei martiri, oltre all’intaccabile fiducia di essere accolti tra le braccia di Dio. La storia di Stefano ci ricorda che credere non …www.ebeati.it/dettaglio/22050 Santa TYBIE Martire nel Galles www.ebeati.it/dettaglio/97549 Santa VINCENZA MARIA LOPEZ Y VICUNA Vergine, Fondatrice Cascante, Navarra, 24 marzo 1847 – Madrid, 261890www.ebeati.it/dettaglio/91161 San ZENONE DI ...