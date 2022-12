I russi non si fermano neanche a Natale | allarme aereo | le sirene suonano a Kiev | Putin | l' Occidente vuole dividere il Paese

RaiNews

25 dic 00:02 Kherson, sale bilancio dei nuovi attacchi: "decine di morti" A Kherson, in ... poiché queste aree sono le più colpite dai bombardamenti ec'è praticamente modo di garantire ...Tra i 16 morti, Yanushevich ha contatosolo le persone morte direttamente a seguito dei raid, ma anche tre lavoratori dei servizi di emergenza che stavano svolgendo lavori di sminamento nel ... Natale con l'allarme aereo in tutta l'Ucraina. Putin: "L'Occidente mira a dividere la Russia" - Putin: "Sono sicuro al 100%" che distruggeremo i missili Patriot americani - Putin: "Sono sicuro al 100%" che distruggeremo i missili Patriot americani Le possibilità di un'invasione russa dell'Ucraina dal fronte della Bielorussia sono bassissime. E quindi, quella di Putin e del Cremlino, sarebbe solo un'opera ...