Globalist.it

È l'ennesimo attacco dei governatori degli Statidel sud contro l'amministrazione di Joe Biden, in protesta contro la politica della Casa Bianca sull'immigrazione . I migranti, vestiti ...Usa, iTrump Bando da 27 milioni per la cooperazione tra Italia e Francia La cooperazione interregionale tra Italia e Francia passa attraverso un bando del programma Interreg ... I repubblicani ‘scaricano’ dal Texas migranti malvestiti nel gelo di Washington Tre pullman carichi di migranti sono stati inviati davanti alla residenza della vicepresidente Usa Kamala Harris dal Texas, per protestare contro le ...I governatori repubblicani stanno usando questa forma di protesta disumana per contestare le politiche sull'immigrazione di Biden e Kamala Harris ...