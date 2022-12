La Gazzetta dello Sport

chiude con 29 punti, 13 assist, 4 rimbalzi, altrettante palle rubate, e udite, udite, appena una palla persa, a gara decisa. Gli dà una mano, pigro e confusionario nel primo tempo, ma a ...Randle (13) e Brunson (10) sono già in doppia cifra, mentre il più atteso, Joelparte con un avvio sotto tono. In avvio del secondo quarto, èa salire in cattedra: due tiri liberi a ... Harden-Embiid coppia da sogno e Phila passa a New York If the 76ers fall short of expectations, the Houston Rockets and James Harden could reunite next summer during free agency.On Christmas, the New York Knicks are hosting the Philadelphia 76ers at Madison Square Garden in New York City. For the game, the two teams have finalized their injury reports and starting lineups.