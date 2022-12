Guerra Ucraina | Putin | Russia pronta a negoziati | Kiev non vuole

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) - Laa negoziare per porre fine alla, l'però non è disponibile. E' il quadro che il presidente russo Vladimirdelinea in un'intervista alla tv Rossiya 1. "Stiamo agendo nella giusta direzione, stiamo tutelando i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, la nostra gente. E semplicemente non abbiamo altra scelta che proteggere i nostri cittadini", le parole di. "Ma siamo pronti a negoziare con tutti i soggetti coinvolti in questo processo su alcune soluzioni accettabili: ma non siamo noi a rifiutare i, sono loro".si esprime anche sulla reazione della popolazione russa davanti all''operazione militare': la mobilitazione disposta dal Cremlino ha spinto migliaia di ...