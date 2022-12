Guerra Ucraina | Medvedev | Il nostro obiettivo è abbattere regime nazionalista di Kiev

Sky Tg24

Da quando la Russia ha invaso l', inoltre, sono state potenziate le missioni della NATO nei paesi dell'Est Europa per garantire maggiori sicurezze ai confini dell'Alleanza del Nord Atlantico e ...Lain, le tensioni globali: cosa c'è da sapere Il discorso di Zelensky in Usa - Perché a molti ha ricordato Churchill La risposta di Putin - "Nucleare, super missili e 1,5 milioni di ... Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Russia pronta a riaprire il gasdotto Yamal. LIVE Abbiamo intervistato Can Dündar, autore di una graphic novel sul controverso presidente e condannato da un tribunale turco per terrorismo e spionaggio ...Nel volgere di poche ore, e da voci di altissimo livello spirituale e politico, è stata riproposta la parola ‘pace’, da troppo tempo, e in modo assurdo e autolesionista, ridotta quasi a sinonimo ...