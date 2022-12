Guerra | Putin | Distruggeremo i missili Patriot Usa | Occidente punta a dividere la Russia

La Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nellain Ucraina. Lo ha affermato il presidente Vladimir, accusando Kiev e i suoi alleati occidentali di "rifiutarsi" di negoziare. Lo riporta il Guardian. Parlando in un'intervista alla ...La Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nellain Ucraina. Lo ha affermato il presidente Vladimir, accusando Kiev e i suoi alleati occidentali di "rifiutarsi" di negoziare. Lo riporta il Guardian. Parlando in un'intervista alla ...Siamo pronti a negoziare ma Kiev rifiuta". “Penso che stiamo agendo nella giusta direzione, stiamo proteggendo i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, la nostra gente”. Il pr ...Ovunque la guerra aumenta la vulnerabilità infantile e moltiplica le occasioni di abuso. In Ucraina la guerra ha fatto irruzione in un paese nel quale la condizione sociale di bambini e bambine, ragaz ...