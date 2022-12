Guerra in Ucraina | Putin | “Pronti a negoziare” La replica di Kiev | “E’ falso” Allarme aereo in tutto il Paese il giorno di Natale

(Di domenica 25 dicembre 2022) Neldiil presidente della Federazione russa sfrutta un’intervista alla televisione di stato per dichiarare la sua apertura a sedersi a un tavolo con gli ucraini, accusando contemporaneamentee gli alleati occidentali di essere la causa del blocco il dialogo. “Siamocon tutti i soggetti coinvolti su soluzioni accettabili, ma dipende da loro: non siamo noi a rifiutarci di”, ha ribadito Vladimira Rossiya 1.ha anche affermato che la Russia non può trattare l’con cinismo, come invece ha fatto l’Occidente. “Non potremmo che avere una filosofia diversa, un approccio diverso alla vita e alle persone”, ha detto il presidente russo, quando gli è stato chiesto “se la Russia ...

E in effetti, dobbiamo constatare con dolore che, mentre ci viene donato il Principe della pace, venti dicontinuano a soffiare gelidi sull'umanità". Il dolore lancinante per l'a pezzi ...Leggi anche, Putin: "Russia pronta a negoziati, Kiev non vuole", Zelensky: "Natale difficile ma faremo il miracolo", Papa Francesco: "Stop allainsensata" ... Natale tra gli allarmi aerei in Ucraina. Putin: "L'Occidente mira a dividere la Russia" - L'esplosione di una granata nell'area di un ospedale a Kherson - video - L'esplosione di una granata nell'area di un ospedale a Kherson - video Nel messaggio “Urbi et Orbi” il papa profeta inascoltato chiede di ricordarsi dei poveri e dei massacri dimenticati per trovare forza di superare le guerre ...Il presidente della Russia Putin ha dichiarato che il Paese è pronto a trattare con quanti sono coinvolti nel conflitto.