Gualtieri al pranzo di Sant' Egidio | Natale più bello con solidarietà e condivisione

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2022 "Non c'èpiùdi quello fatto di. Grazie alla Comunità diche da quarant'anni organizza questo gioioso, e per l'impegno quotidiano che rende Roma sempre di più città dell'accoglienza e dell'inclusione". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto, intervenuto aldidella Comunità di, alla Basilica dia Maria in Trastevere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Un momento dela Santa Maria in Trastevere Le rifugiate Anna e Pamela e il sindacoA fianco al cardinale c'erano Anna e Pamela, mamma e figlia provenienti dalla Siria, da Aleppo ...... con la Comunita' di Sant'Egidio, il primodi Natale per festeggiare con i piu' poveri e con ... Presenti tra gli altri il Cardinale Pietro Parolin e il sindaco di Roma Roberto. 25 ... Il pranzo di Natale con la comunità di Sant'Egidio e il sindaco Gualtieri "Non c'è Natale più bello di quello fatto di solidarietà e condivisione. Grazie alla Comunità di Sant'Egidio che da quarant'anni organizza questo gioioso pranzo, e per l'impegno quotidiano che rende R ...Quest'anno sono 40anni da quando la prima volta, nel 1982, la Basilica di Santa Maria in Trastevere organizzo', con la Comunita' di Sant'Egidio, ...