Gli Stati Uniti nella morsa della tempesta d’inverno | 27 morti per neve e freddo record

(Di domenica 25 dicembre 2022) Washington – Lacon temperatureha provocato almeno 27negli. L’ondata di maltempo, cone vento gelido, ha lasciato conseguenze drammatiche in un lungo elenco di: Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado e Michigan. Secondo le previsioni meteo del National Weather Service, la situazione dovrebbe lievemente migliorare nelle prossime ore. Rimane però l’invito ad evitare gli spostamenti: i rischi maggiori riguardano gli automobilisti che potrebbero rimanere bloccati e isolati. Nello stato di New York, nell’area di Buffalo, segnalate temperature fino a -50 gradi. Migliaia di case sono isolate in zone in cui sono caduti oltre 60 centimetri di ...

Agenzia ANSA

