(Di domenica 25 dicembre 2022) È finita con in ferimento di una persona una lite scoppiata – probabilmente – per un posto d’auto. Il fatto è accaduto nottetempo a Varcaturo, frazione di. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma che hanno proceduto al sequestro di unaad aria compressa e stanno lavorando per ricostruire la dinamica L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

I fatti, ancora da verificare e al vaglio dei carabinieri della stazione di Varcaturo impegnati nelle indagini, intorno alle 2,15 della notte in viale Amodio, ain Campania. L'uomo, un ......ospita allo Scida il Virtus Francavilla e il Pescara riparte dal "De Cristofaro" di. di ... È l'unica cosa che mister Lerdacon i giornalisti del match disputato e perso a Foggia. Il ... Giugliano, discute per il parcheggio e ferisce uomo con la pistola Al culmine di una discussione per un parcheggio con un gruppo di persone, avrebbe impugnato una pistola ad aria compressa sparando per due volte al torace di un 45enne, lievemente ferito, per ...Ha esploso due colpi con proiettili di gomma ferendolo al torace, poi con l’impugnatura lo ha colpito al volto spaccandogli anche un dente ...