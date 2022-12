Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro parla dell’avvicinamento a Oriana Marzoli e racconta cosa lei gli ha rivelato c’entra anche Antonino Spinalbese

(Di domenica 25 dicembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, il legame traDalsta diventando sempre più forte. Nelle ultime settimanesi ha lasciato andare il risentimento che provava per l’influencer venezuelana, che lo aveva coinvolto nel ‘triangolo’ con. Quando la spagnola poi dichiarò di avere occhi solo per l’ex compagno di Belen Rodriguez, l’imprenditore veneto decise di chiudere ogni rapporto con la. Dopo settimane di gelo, la riconciliazione tra i due ‘vipponi‘ è avvenuta nei giorni seguenti il rifiuto diai danni di. Da quel momento, il veneto ha sciolto ogni riserva proponendo una tregua alla coinquilina, avvicinandosi sempre di più a lei giorno dopo ...

Isa e Chia

I telespettatori del Grande Fratellosono rimasti senza parole per una battuta piccante pronunciata da Wilma Goich mentre chiacchierava con Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese eDal Moro. La cantante, infatti, ha chiesto un ...Dal Moro, si è così avvicinato ad Antonino per avvisarlo della situazione e Antonino non ha reagito bene, affermando che 'Lei adesso potrebbe inventarsi qualsiasi cosa. Questa qui la devo ... Gf Vip 7, Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro: "Dio ha voluto salvarmi" Wilma Goich è davvero gelosa per l'avvicinamento di Daniele Dal Moro ad un'altra vippona Cosa sta accadendo nella Casa.Dopo aver raccontato gli alti e i bassi con Antonino, Giaele confida che una VIP in Casa potrebbe avere dell'interesse nei confronti di Daniele ...