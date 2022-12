Freestyle | i convocati dell’Italia dello slopestyle in preparazione a Livigno

Leggi su oasport

(Di domenica 25 dicembre 2022) Giorno di Natale e di panificazione. Si pensa al prossimo appuntamento della Coppa del Mondo in programma a Font Romeu (Francia) dal 12 al 14 gennaio e al round di Coppa Europa a Les Arcs (Francia) dell’8 gennaio per quanto riguarda la disciplina. In vista di questi appuntamenti, l’allenatore responsabile Valentino Mori ha convocato tre atleti per ladelle gare citata. L’allenamento si svolgerà dal 26 al 30 dicembre ae gli azzurri presenti sono Leonardo Donaggio, Renè Monteleone e Miro Tabanelli. Parlando poi del gruppo di Coppa Europa, si sottoporranno al training nella stessa località anche Moritz Happacher, Niklas Oberrauch, Valentin Auer e Samuel Pattis. In altre parole, dal giorno di Santo Stefano ci si metterà a lavoro per essere pronti alle prime gare del 2023. Foto: ...