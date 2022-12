Franco Frattini | morto a 65 anni il presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro nei governi Berlusconi Meloni | «Garbato e intelligente | era mio amico»

la Repubblica

Non ce l'ha fatta, presidente del Consiglio di Stato, una delle massime cariche della magistratura amministrativa. Due volte ex ministro degli Esteri sotto i governi Berlusconi ,si è spento ...Morto, una vita vissuta tra impegno politico e magistratura Una vita vissuta tra un impegno in magistratura e un altro in politica : è quella diFrattin i, scomparso a Roma dopo una ... Morto Franco Frattini, ex ministro di Berlusconi: da gennaio scorso presidente del Consiglio di Stato , il ministro degli Esteri di Berlusconi. Era presidente del consiglio di Stato. Cav, ha seminato stima Franco Frattini, attuale presidente del consiglio di Stato, è morto questa sera all'età di 65 an ...E’ morto Franco Frattini, Istruttore ad honorem e grande appassionato degli sport invernali È morto Franco Frattini, grande appassionato dello sci e degli sport invernali, da sempre vicino alla Federa ...