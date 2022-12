Francesco Totti | primo Natale senza Ilary | tombolata con Noemi e i figli nella casa a Roma nord

Corriere della Sera

Un Natale diverso perma sempre in famiglia. L'ex capitano della Roma ha scelto di trascorrere la sera della Vigilia con i suoi affetti più cari. I figli Cristian, Chanel e Isabel, il fratello Riccardo e i ...si vive la sua nuova normalità a Natale . Il primo, dopo anni, senza l'ex moglie Ilary . Adesso alla sua destra, mentre si gioca a tombola, c'è Noemi Bocchi . L'ex calciatore è stato ... Totti: «Ilary Non ho tradito io per primo. Ho trovato i messaggi sul suo telefono» Primo Natale senza Ilary Blasi per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma che ha trascorso la sera del 24 dicembre con i figli e la nuova compagna, Noemi Bocchi. Sui social, Totti è stato immortala ...Francesco Totti si vive la sua nuova normalità a Natale. Il primo, dopo anni, senza l'ex moglie Ilary. Adesso alla sua destra, mentre si gioca a tombola, c'è Noemi ...