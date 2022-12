Francesco | il Natale e il futuro della Chiesa Parla Borghesi

Leggi su formiche

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il pontificato disi è confrontato con nemici agguerriti, portatori di un identitarismo arroccato che rendeva impossibile un dialogo con il mondo, percepito come scristianizzato e quindi nemico. A questo nemico i nemici del papa hanno opposto un modello chiuso, integralista, arroccato sulla difesa delle tradizioni intese come “si è sempre fatto così” e che quindi bisogna intendere come il dover seguitare a fare così. A questa visione fallita,ha opposto la suain uscita, il suo ospedale da campo. I grandi referenti di questo dissenso dal papa, Putin e Trump per dirla un po’ semplicisticamente, hanno fallito, lasciando un mondo rabbioso senza referenti spendibili, o come si pensava, vincenti. La bussola cheha offerto per anni contro la chiusura “cristianista” di un cristianesimo ...