Fondi | incidente mortale la sera della Vigilia di Natale

(Di domenica 25 dicembre 2022)– Una persona è morta nel tardo pomeriggio di ieri, per untra due auto sulla via Appia, al chilometro km 125. La squadra territoriale dei vigili del fuoco di Gaeta, intervenuta sul luogo dell', ha constatato la presenza di due autovetture incidentate, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, con sei persone coinvolte. Subito il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con il 118 per soccorrere i feriti ed estrarre una persona deceduta dall'abitacolo di una delle auto. Sul posto anche i Carabinieri.